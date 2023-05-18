Казахстанцев могут обязать копить детям на обучение

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Бюджет не выдержит демографического взрыва, который наблюдается в Казахстане в последние годы, поэтому нужна солидарная накопительная система. Об этом министр науки и высшего образования страны Саясат Нурбек сказал на форуме по развитию человеческого капитала в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы наращиваем количество грантов ежегодно – повышаем, повышаем. В прошлом году 88 тысяч грантов вузам выдали, 127 тысяч для ТиПО. Это путь в никуда. В какой-то период просто разорвётся бюджет. Если мы хотим удержать на том же уровне доступность высшего образования, то должны менять подход. Мы сейчас прорабатываем единую солидарную накопительную систему "Келешек", - сказал он.

По словам министра, эта система должна объединить разные ресурсы, благодаря которым на счету у ребёнка к 18 годам будут средства на образование.

Система является солидарной и включает в себя участие как государства (в том числе отчисления из Нацфонда), так и обязательные взносы родителей.

"Нужно всё собрать в один накопительный счёт. Расчёт актуарный мы отрабатывали. Один МРП если докладывает семья в помощь государству - 6,5 миллиона накапливается к 18 годам ребёнка", - отметил Нурбек.

По словам главы ведомства, с учётом роста рождаемости в последние годы расход из бюджета на гранты к 2040 году составит 3,1 триллиона тенге.

"Самый сильный фактор, который давит на систему образования – демография. От количества людей зависит вся социальная политика государства. Регионы испытывают беспрецедентный демографический взрыв. Последние годы мы бьём исторические рекорды. Исторический рекорд в прошлом 20 веке был зафиксирован в 1987 году, когда родилось 417 тысяч детей. В 21 веке мы бьём рекорды в последние три года. Бэби-бум начался в 2020 году – в стране родились 426,8 тысячи малышей, в 2021 году – 446,5 тысячи детей, в 2022 году – более 400 тысяч детей", - привёл статистику министр.

Ранее министр констатировал рост оценок казахстанских студентов из-за использования GPT.