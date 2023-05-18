Оценки казахстанских студентов выросли из-за использования GPT

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Представители системы высшего образования забили тревогу. Учащиеся стали активно использовать искусственный разум. Об этом сегодня на форуме по развитию человеческого капитала в Астане сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

"По-сути, вырисовывается такая страшная картина. Тысячелетиями, можно сказать, сложившаяся и оправдавшая себя система оценки знаний сейчас трещит по швам. Огромное количество случаев, когда сдают 100-процентно выверенные логичные структурированные работы. И средний уровень оценок повышается повсеместно. И компетенций самих преподавателей не хватает (чтобы обнаружить использование ИИ - прим. Авт.)", - заявил Нурбек.

По словам министра, до судебных исков, как в России, пока не дошло, но система образования "уже чувствует угрозу".