Казахстанский блогер бросил вызов 15-летнему сыну Рамзана Кадырова

Казахстанский блогер Олжас Рахимжанов, известный под ником OlzhasTime, вызвал на бой сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адама, передаёт BaigeNews.kz

Известно, что Адаму всего 15 лет, и он увлекается боксом. Накануне в сети появилось идео, где Адам Кадыров отправляет в нокаут бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева.

Под впечатлением от увиденного блогер Олжас Рахимжанов записал видеообращение, в котором попросил компанию RUH FIGHTING организовать ему и Адаму Кадырову место встречи, чтобы они могли спокойно провести спортивный поединок.

"Сейчас вы, наверное, видели видео, где в спарринге Хамзата Чимаева вырубает сын Рамзана Кадырова. Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. Это чисто спортивный интерес: он же смог вырубить Хамзата Чимаева. А сможет ли он вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым", — заявил блогер.

Напомним, в свои 15 лет Адам Кадыров у себя на родине — личность выдающаяся. Ему присвоили звание Героя Чеченской республики, затем Адам получил орден "Дуслык" Республики Татарстан за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, а недавно получил важную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики.