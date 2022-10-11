"Казахстанским женщинам не нужно стесняться". Как переломить мужское лобби в стране

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О борьбе за женские права сегодня говорится немало. И даже там, где, казалось бы, патриархат нерушим. К примеру, в Иране настоящим инфовзрывом стали акции протеста женщин против ношения хиджаба. Смерть молодой девушки, которую задержали за его неправильное ношение, стала спусковым крючком к тому, что её соотечественницы начали демонстративно отстригать волосы и сжигать священный для мусульман предмет одежды.

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В Казахстане тоже говорят о женских правах, охватывая разные аспекты этой темы - в том числе защиту от бытового насилия и экономическую независимость. Под эгидой WAGE в стране создали Коалицию по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства, которая объединяет более 30 женских бизнес-ассоциаций, организаций гражданского общества и предпринимателей. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с председателем коалиции Меруерт Казбековой и главой фонда "Қорғау Астана" Анной Рыль - о женских правах в семье, на работе и в бизнесе.

"Чаша терпения у женщин в Иране переполнилась"

Наши гостьи прокомментировали ситуацию, которая происходит сейчас в Иране.

"Мы отличаемся от Ирана, но, тем не менее, это вопиющий случай. Он не первый. У женщин там, наверное, уже переполнилась чаша терпения. То, что они в достаточно строгой исламской стране с жёсткими законами для женщин открыто сжигают хиджабы и отрезают волосы, уже говорит о том, что они дошли до точки кипения", - считает Меруерт Казбекова.

Фото с сайта parlam.kz

Анна Рыль согласилась с коллегой.

"Их действия – это призыв о помощи, который перевешивает страх смерти. Ведь они могут быть наказаны. Что их толкает? Они понимают, что если сейчас они этого не остановят, не заявят, то ещё не одна женщина завтра будет наказана. К большому счастью, в нашей стране дела обстоят иначе. Женщины-предприниматели всегда были очень активными. И сколько мы работаем, они всегда поддерживали кризисные центры, помогали. Брали под опеку тех женщин, которые были в тяжёлых ситуациях. И ведь это очень важно. Женские движения важны, и они должны быть разными. Не обязательно должны быть отчаянными. Они должны представлять интересы женщин. Встречи, форумы - это должно развиваться в таком мирном русле, которое даёт женщинам, девушкам, девочкам возможность реализовать себя. Наша коалиция - это объединение женщин не только с точки зрения экономических интересов, но и с точки зрения гендерного баланса, противодействия домогательствам. Потому что женщины-предприниматели - это, в первую очередь, мамы, сёстры, жёны. И они могут подвергаться домашнему насилию, преследованию со стороны супругов, приставаниям со стороны коллег или представителей госорганов. Для того, чтобы представлять интересы женщин, и создалось это движение", - говорит Анна Рыль.

Гостьи редакции отмечают, что объединились для того, чтобы женщин на уровне принятия решения стало больше.

"Проблемы экономической, правовой зависимости - это очень важно, чтобы не доводить до точки кипения. В Казахстане достаточно много женских организаций, которые занимаются экономическим, политическим продвижением женщин, защищают права, борются с насилием. Я надеюсь, объединившись, мы не допустим того, чтобы были такого уровня протесты, как в Иране. Это большая работа общественных движений, политических партий и, в первую очередь, - государства", - считает Меруерт Казбекова.

"Хорошо, когда есть бесплатная рабочая сила"

В коалиции уже создали комитеты, провели тренинги. В рамках борьбы с бытовым насилием и домогательствами уже создали рекомендации, которые передали депутатам.

"Мой комитет отвечает за гендерное равенство, борьбу с бытовым насилием, это очень важно. Наши рекомендации направлены на введение статьи в Уголовный кодекс за домогательства и регулирующие подзаконные акты этих действий. За какие-то действия должно быть административное наказание. За какие-то - уголовное. У нас есть пока только одна статья - за истязания, если женщина неоднократно подвергается насилию. И эта статья сложно реализуемая. Что касается домогательства - то сложно бывает это обнародовать и доказать. Женщина обращается в полицию только когда была попытка изнасилования. Либо случилось так, что женщина потеряла работу, если не ответила взаимностью. В основном, женщина предпочитает молчать. Культура ухаживания у нас порой граничит с домогательством. Женщина должна быть скромной, молчать, а мужчина должен напирать. "Ей нравится, когда я такой активный". Эта культура даёт этот виток домогательствам. К тому же наши девушки очень беззащитны, скромны, спокойны. Бывает и сексуальное насилие в браке", - говорит Анна Рыль.

Фото с сайта news.myseldon.com

Меруерт Казбекова считает, что бытовое насилие было всегда, просто оно замалчивалось.

"А сейчас есть социальные сети, люди не молчат. Это позволяет женщине быть более защищённой. А уважаемым мужчинам нужно задуматься, что ты можешь быть наказан. И следующее поколение смотрит и понимает, что так поступать нельзя", - сказала Меруерт Казбекова.

Анна Рыль считает, что фактов насилия сейчас стало больше, чем было раньше.

"Моё мнение, что всё-таки есть рост. Он связан с неблагополучной экономической ситуацией. Второй момент – алкоголизация, наркотизация молодого населения. Это часто является причиной. И ещё момент - у нас же стало меньше браков регистрироваться и больше разводов. И это не означает, что женщины стали больше говорить об этом. Я росла в деревне, и у нас на весь посёлок была одна неблагополучная семья, где, напившись по пятницам, мужчина лупил жену, и моя бабушка шла её защищать. Спустя какое-то время в этом посёлке уже несколько таких семей. Да, есть очень много сознательных молодых людей. Я вижу изменение отношения к культуре в семье. Когда молодые мужчины 25-30 лет - другие: прекрасные отцы, партнёры, заботливые. Мы видим эти положительные примеры. Но есть и те, кто уходит в традиционный момент, когда считает, что женщина, выходя замуж, теряет права. Некоторым женщинам в браке нельзя выйти из дома, нельзя работать, нельзя учиться. Когда она лежит, отдыхает – семья мужа с ней ругается. К ней "очень хорошо" относится свекровь – принесла со свадьбы зимнюю куртку, и это вся её одежда кроме халата, носков и нижнего белья, которое у неё есть за пять лет брака. Чудесно же. Очень удобно, когда есть бесплатная рабочая сила. Получается, что общество скатилось от прекрасных партнёрских отношений на другую сторону медали, когда путём использования традиций, религии женщину зажимают в тиски и говорят "ты должна". При этом сам мужчина не соблюдает полностью того, что должен", - говорит Анна Рыль.

"Женщине нужно дать экономическую свободу"

И важную роль в улучшении ситуации с женскими правами играет именно экономическая составляющая. Женщина, которая в состоянии себя содержать, которая знает, чего хочет, сможет себя защитить.

"Наша коалиция занимается именно поддержкой, обучением, поиском женщин-лидеров. Я сама дважды была депутатом парламента, на протяжении 20 лет занимаюсь экономическим и политическим продвижением женщин. Чем больше женщин будет на уровне принятия решений - в парламенте, исполнительной власти, тем эффективнее можно будет переломить ситуацию с этой точки зрения. Нужно дать женщине экономическую свободу. Если она будет экономически свободна, научится себя содержать, зарабатывать, тогда, я думаю, многие вещи поменяются. Конечно, ещё и очень важно воспитание, культура. Это суп из многих ингредиентов", - считает Меруерт Казбекова.

Сейчас коалиция хочет поддержать женское предпринимательство. В основном - это малый и средний бизнес. И барьеров там немало. Не менее важно и социальное предпримательство, которым чаще всего занимаются именно женщины.

"Что такое социальное предпринимательство? Это бизнес, который решает социальные вопросы. Государство разрешило работать, но этот бизнес нужно поддерживать – давать преференции, налоговые льготы, давать гранты. У нас очень сильная команда. Мы провели исследование по барьерам МСБ, в том числе и в женском предпринимательстве. Будем встречаться с представителями парламента, правительства. И будем продвигать и предлагать наши пути решения этих вопросов. Чтобы МСБ более эффективно и быстрее развивался в Казахстане. Я думаю, что это будет способствовать решению многих, в том числе и бытовых конфликтов", - считает Меруерт Казбекова.

"Казахстанским женщинам не надо стесняться"

В то же время Меруерт Казбекова подчёркивает, что нельзя забывать о конкуренции.

"Я как человек из бизнеса – за конкуренцию. Если ты конкурентоспособен, в бизнесе не важно, женщина ты или мужчина, старый или молодой. Если ты приносишь пользу, тебя возьмут. Я представляла два созыва фракции "Ак Жол". Нас из семи человек было три женщины в пятом созыве. И в шестом созыве из восьми человек – три женщины. Хотя тогда не было закона о квотировании в 30 процентов. Я считаю, что должна быть конкуренция. Но я согласна, что нужно квотирование. Потому что на уровне принятия решений, власти – монополия мужчин, практически 95 процентов. Нет ни одного акима области сейчас, ни одного акима города - женщины. Монополия на власть. Когда есть монополия, государство должно принимать антимонопольные меры. Государство это сделало в парламенте. Но в эту квоту включили и молодёжь, и людей с особыми потребностями. Поэтому шутили, что партии ищут молодую девушку с ограниченными возможностями, чтобы в одном человеке квоту совместить. Есть квотирование, но из количества надо перерасти в качество. Для этого женщина должна быть конкурентоспособной", - отмечает Меруерт Казбекова.

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Ещё одна причина, по которой женщинам нужна здоровая поддержка - государство тратит деньги на их образование. И эти вложения должны окупаться.

"Казахстанским женщинам не надо стесняться. Если взять тех, кто окончил школу с золотой медалью, 60 процентов - это девушки. Кто поступает на грант и учится на отлично – 60 процентов - девушки. По "Болашаку" учится минимум 50 процентов - девушки. Куда деваются эти золотые головы? Это говорит о чём? Что эти девушки тратят госбюджет. Они же учатся бесплатно. Дело даже не в том, мужчина или женщина. Это неэффективный менеджмент госслужащих. Если вы вкладываете бюджетные деньги в эту категорию людей, вы должны её и дальше продвигать. Освоили деньги, как у нас это любят. А дальше что? Если вы 50 процентов обучили по "Болашаку". Где эти девушки? Хотя бы 30 процентов их должно быть на уровне принятия решений. В нацкомпаниях, они должны быть министрами, вице-министрами, должны быть в городах, минимум замакимами. Нужно рассматривать всё это с экономической стороны. И Казахстан богат всеми ресурсами. Но у нас всего 19 миллионов человек – человеческий ресурс самый дефицитный в стране. Поэтому для нас самое главное - это человеческие головы. И если мы на них тратим деньги, мы должны это использовать, независимо от того, мужчина это или женщина. Мы всегда на эту тему спорили, я говорю, что это плохой менеджмент. Мы потратили госденьги, получается, 50 процентов ушли в песок, если мы не видим экономического эффекта от этих людей, которые получили образование за бюджетные деньги. Проблема очень большая. Но девушки в Казахстане образованны, самодостаточны, при этом прекрасные мамы и прекрасные хозяйки", - рассуждает Меруерт Казбекова.

Анна Рыль считает, что государству нужны не просто движения, а целые программы по поддержке женщин, детей, молодых родителей.