Мужская монополия на власть: почему женщины-бизнесмены выигрывают меньше тендеров

Фото: Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства

Проблемы гендерного неравенства подняли женщины-предприниматели в Астане. Встречу организовала Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства, которая объединяет более 30 женских бизнес-ассоциаций, женских организаций гражданского общества и предпринимателей. С какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины на пути к успеху, читайте в материале BaigeNews.kz.

Женщины получают меньше тендеров, чем мужчины

"Очень многие женщины предприниматели начали сталкиваться с неравенством во время ведения бизнеса. Бывает, что мужчинам-бизнесменам отдаётся больше предпочтений. Они чаще выигрывают тендеры, получают гранты, проекты. Понимаете? А в бизнесе, естественно, самое главное - это финансирование. Без финансов вести бизнес невозможно. Даже при сдаче отчётов в налоговую тоже есть сложности, именно из-за того, что обращается женщина. Я не говорю, что это повсеместно. Но это встречается", - говорит директор общественного фонда "Центр семейного успеха" Роза Бекешева.

Причиной этому, Меруерт Казбекова, глава Коалиции по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства, назвала то, что в Казахстане мало женщин в политике, во власти, на уровне принятия решений.

"Почему мужчины получают быстрее и больше? Потому что во власти больше мужчин. И поэтому они просто лоббируют интересы своих товарищей. У них лобби сильнее. Их во власти очень много. На уровне принятия решений женщин практически нет. Нет ни одного акима города, два-три акима района. Была одна аким области. И поэтому, конечно, если мужчина приходит к своим однгоклассникам, друзьям, их вопросы решаются быстрее. Только с этой точки зрения, на мой взгляд. Монополия на власть у мужчин, у них лобби сильнее. Поэтому государство должно принять антимонопольные меры", - считает Меруерт Казбекова.

Среди гендерных барьеров упомянули и сильное влияние патриархального общества в некоторых регионах Казахстана, где женщины сильно привязаны к семье и быту, из-за чего начинают бизнес в более позднем возрасте, так как годами не могут заручиться поддержкой семьи. Также женщины сталкиваются с экономическим и психологическим насилием в семьях, где ограничиваются их права в распоряжении семейным бюджетом и имуществом, в развитии собственного бизнеса и права работать. Женщины также испытывают недостаточную поддержку со стороны семьи, сложности при совмещении декретного отпуска и бизнеса, двойную нагрузку в связи с ведением домашнего быта и воспитанием детей. Проблемы испытывают и матери-одиночки, так как дети после развода чаще всего остаются с ними.

Звучал и вопрос сексуальных домогательств на работе.

"У нас комитет по гендерному равенству занимается проблемами дискриминации, домогательств на рабочем месте. Ни для кого не секрет, что для продвижения в карьере женщине, если она ещё и симпатичная, нужно быть более стойкой. Минимум комплиментов, минимум ухаживаний. И через это проходит каждая девушка, которая работает особенно в госорганах, нацкомпаниях. И это вызывает сейчас несогласие и протест, особенно у молодёжи. Все говорят о бытовом насилии, у нас есть закон о бытовом насилии, очень много организаций этим занимается. Это очень важно. Но мы сфокусировались именно на создании законодательной базы именно по понятию домогательства на рабочих местах. Наша коалиция вошла в рабочую группу. И мы надеемся, что продвинем это понимание - домогательство на рабочих местах, с чем сталкиваются работающие женщины, те, кто делает карьеру", - говорит Меруерт Казбекова.

Назвала Меруерт Казбекова и другие, по её мнению, барьеры для женщин. Она отмечает, что нет специального понятия как "женское предпринимательство". Но есть ниши, в которых в основном работают женщины. В основном, это сфера услуг, туристический бизнес, образование, лёгкая промышленность. Те сферы, в которых более 60-70 процентов заняты женщины. Один из барьеров, по её словам, финансовый.

"Ни для кого не секрет, что банки второго уровня дальше областного центра не идут. У нас есть единственный фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, который брал в залог сельское имущество. И то у них там ограничения. (...) Все эти годы "Атамекен" проводил программу обучения "Бастау бизнес". Не критикую своих коллег, но мы должны признать, что программа была недостаточно эффективна. Моё видение в том, что они не привлекали такие организации как наши, которые непосредственно работают. А привлекали чиновников, которые очень далеки от тех вопросов, с которыми каждый день сталкивается женщина-предприниматель на селе", - сказала Меруерт Казбекова.

Коррупция тоже является барьером, пожалуй, для всего малого и микробизнеса.

"На бытовом уровне, участковые, сами знаете", - сказала женщина.

"Мало женщин знают о программах поддержки бизнеса"

Представитель Центра международного частного предпринимательства в Казахстане Зарина Бекболат тоже перечислила ряд препятствий на пути к успеху у женщин.

"Мы провели исследование барьеров в женском предпринимательстве, в том числе и гендерных, в нескольких регионах Казахстана: Павлодарская, Туркестанская, Жамбылская области, города Алматы и Астана. Основной барьер сегодня - информационный. В Казахстане реализуется множество программ поддержки по развитию предпринимательства. Однако не все женщины, особенно в регионах информированы о них. Нет, к сожалению, единого онлайн-портала, где может быть собрана вся информация о действующих программах поддержки бизнеса. Также не смотря на то, что реализуются различные финансовые программы, у женщин по прежнему затруднённый доступ к ним, к финансовым ресурсам", - сказала она.

"Государственных программ для поддержки МСБ было достаточно за эти годы. Но информированность - это вопрос, который мы ставим перед госорганами, министерством информации. Потому что государство много тратит на поддержку МСБ, женского и социального предпринимательства. Но если мы дойдём до какого-то регионального предпримателя-женщины, она об этом не знает. Это большой минус", - считает Меруерт Казбекова.

Также женщины отмечают, что не хватает качественного бизнес-обучения для предпринимателей.

"Особенно на казахском языке. (...) Есть барьеры и в представительстве женщин в управлении разного уровня на разных должностях. Все эти вопросы мы поднимаем в рамках коалиции. И разрабатываем эффективные рекомендации для снижения этих барьеров", - отметила Зарина Бекболат.

Социальный предприниматель Эмин Аскеров подтвердил, что к женщинам в бизнесе могут относиться предвзято.

"Есть определённый стереотип в нашем обществе, что у бизнеса мужское лицо. В больших городах этого не ощущается. Но в моногородах, особенно, в южных регионах до сих пор присутствует стигма, что женщина - это хранительница очага, она должна сидеть дома и заниматься детьми. Лично я с этим не согласен, потому что понимаю, что наступает эра гендерного равества, когда женщины легко могут конкурировать с мужчинами. Как мне кажется, самое главное, чтобы государство начало уделять внимание развитию женского бизнеса, создавая при этом все возможные условия для развития МСБ", - сказал мужчина.

При этом социальным предпримательством как раз таки занимается очень много женщин.

"Если говорить о социальном предпринимательстве, то у него как раз женское лицо. Практически 80 процентов всех социальнрых предпринимателей Казахстана - это женщины. Это связано с тем, что социальное предпринимательство - это не только про деньги, но и про решение социальных проблем. Это про эмпатию и доброту. И здесь женщины более склонны вникать, понимать и решать", - отметил Эмин Аскеров.

Проект Региональная программа "Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии" реализуется глобальным консорциумом по расширению возможностей женщин и девочек WAGE в лице Программы верховенства права Американской ассоциации юристов (ABA ROLI), Центром международного частного предпринимательства (CIPE) и ОО "Поиск общих интересов" (Search).