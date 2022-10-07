"Мою дочь убили из-за хиджаба": иранки готовы рисковать жизнью на протестах

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В Иране не утихают протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которая потеряла сознание после ареста полиции нравов и три дня спустя умерла, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Махса Амини умерла 16 сентября, после "беседы" в полицейском участке - полиция нравов задержала её прямо на улице в Тегеране за "слишком свободно" надетый хиджаб. Из участка девушка попала прямиком в больницу - в коме, двое суток врачи пытались её спасти, но безуспешно.

Министр внутренних дел Ирана заявил, что Махса была больна и упала в обморок. Однако медики утверждают, что в больницу её привезли с серьезной травмой головы, а свидетели, бывшие с Амини при задержании, рассказали, что её начали избивать уже в автозаке.

Смерть Махсы спровоцировала невиданные прежде протесты по всей стране, которые не утихают уже третью неделю. Женщины сжигают на площадях свои платки и хиджабы, скандируют "Зан, зендеги, азади!", что означает "Женщина, жизнь, свобода!", а некоторые призывают к смене власти. BBC собрала несколько историй гибели молодых девушек после их протестов.

Иранских женщин поддержали французские артистки из мира кино и музыки.

Жюльет Бинош, Марион Котийяр, Изабель Юппер и еще с полсотни актрис и певиц во Франции начали кампанию под лозунгом "Волосы за свободу".

Они создали аккаунт в "Инстаграме" под названием "Soutien Femmes Iran" - "Поддержка женщин Ирана", где выкладывают видео, на которых демонстративно остригают свои волосы в знак солидарности с иранскими женщинами.

Это уже сделали Изабель Аджани, Беренис Бежо, Жюльет Бинош, Лор Калами, Марион Котийяр, Жюли Гайе, Шарлотта Генсбур, Изабель Юппер и Александра Лами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOUTIEN FEMMES IRAN (@soutienfemmesiran)

Подпись под одним из роликов гласит: "Махса Амини…умерла за то, что позволила себе показать несколько прядей волос. Ее смерть возмутила и разгневала Иран и весь мир…Все, чего хотят эти люди - это доступа к самым необходимым свободам, их мужество и достоинство вдохновили нас. Они просят нашей поддержки. Невозможно не осуждать эти ужасные репрессии. Эти женщины и мужчины просят нашей поддержки, и мы решили ответить на их зов".

Жесткость властей по отношению к демонстрантам в Иране уже привела к гибели десятков человек, среди которых есть и сотрудники полиции.

Ранее прокурор Тегерана заявил, что власти отпустили из-под ареста 400 человек с условием, что "больше это [протесты] не повторится".

И при этом пригрозил тем, кто участвует в демонстрациях: с теми, кто, по его словам, "действовал против национальной безопасности", будут расправляться "решительно, жестко и без снисхождения".

Ранее мы писали, что смерть девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба, вызвала массовые протесты в Иране.