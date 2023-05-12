Казахстанским фермерам теперь доступно удешёвленное топливо

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Функционал распределения удешевленного топлива появился в системе gosagro.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза нашей страны. На сегодняшний день в пилотном режиме идет подача заявок на ГСМ фермерами Костанайской и Жамбылской областей. Апробация режима должна исключить возможные ошибки при дальнейшем использовании функционала.

Кроме того, в gosagro.kz реализован функционал "блокировки" электронных счетов-фактур, которые поданы на субсидии. Ранее в частной системе такой механизм отсутствовал, что создавало возможность для отзыва электронной счёт-фактуры (ЭСФ) и различных манипуляций. Имеются факты, когда один и тот же субъект, через отзыв ЭСФ был просубсидирован в частной системе несколько раз. В Единой государственной информационной системе субсидирования такая возможность полностью исключена, а значит бюджетные средства, направленные на господдержку фермеров, используются эффективно и по назначению.

Так, с момента открытия приема заявок в системе согласно правил субсидирования фермерами по всей стране подано 28 447 заявок, зарегистрировано 20 767 пользователей. Согласно "Листа ожидания" одобрено (выплачено) заявок на 57,7 миллиарда тенге.

"По субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано 355 финансовых институтов, ими подано 2 891 заявок в Управления сельского хозяйства 16,3 миллиарда тенге субсидий выплачено, заявки еще на 22,4 миллиарда тенге одобрены и ожидают оплаты", - говорится в сообщении.

Таким образом, через новую систему gosagro.kz обработано, одобрено и частично оплачено заявок на сумму 96,5 миллиарда тенге.