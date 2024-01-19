Казахстанским абитуриентам будут отправлять SMS перед сдачей ЕНТ

SMS-рассылку с напоминанием выбранной даты, времени и места проведения ЕНТ будут получать абитуриенты, зарегистрированные на ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Как отметили в ведомстве, каждый абитуриент, зарегистрированный на ЕНТ, получит SMS-уведомление на номер телефона, который был указан при регистрации на официальном сайте app.testcenter.kz.

Более того, такие сообщения отправляются также родителям или законным представителям несовершеннолетних тестируемых.