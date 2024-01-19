Казахстанским абитуриентам будут отправлять SMS перед сдачей ЕНТ
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SMS-рассылку с напоминанием выбранной даты, времени и места проведения ЕНТ будут получать абитуриенты, зарегистрированные на ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.
Как отметили в ведомстве, каждый абитуриент, зарегистрированный на ЕНТ, получит SMS-уведомление на номер телефона, который был указан при регистрации на официальном сайте app.testcenter.kz.
Более того, такие сообщения отправляются также родителям или законным представителям несовершеннолетних тестируемых.
"Бывают случаи, когда участники ЕНТ могут забыть или перепутать дату, время и место проведения тестирования, особенно если в процессе регистрации абитуриенты неоднократно вносили изменения. Стоит отметить, что при подаче заявления для участия в тестировании абитуриенты имеют возможность сами выбирать удобные для них параметры проведения тестов.
Для того чтобы ни один абитуриент не упустил важный экзамен, Национальный центр тестирования за день до даты проведения ЕНТ отправляет SMS-напоминание на указанный номер каждого тестируемого", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.