Казахстанских военнослужащих проводили на Голанские высоты

В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что расширение географии и диверсификации участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН осуществляется по указанию Президента.

"Это огромная честь для нас, мы за короткий период подготовили и оснастили миротворческий контингент, соответствующий всем международным стандартам и требованиям, готовым выполнять задачи в особых условиях военно-политической обстановки", – подчеркнул он.

Руководитель оборонного ведомства также заметил, что это показатель признания ООН и международным сообществом зрелости государства и способности наших Вооруженных сил к выполнению самых ответственных задач по сохранению мира и безопасности.

"Вместе с тем это также огромная ответственность перед страной и мировым сообществом. Поэтому мы должны показать высокий уровень подготовки, дисциплины и высоко нести авторитет Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на международной арене", – резюмировал он.

В ведомстве отметили, в настоящее время казахстанцы проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 – в Центральноафриканской Республике, 2 – в Демократической Республике Конго, 9 – в Ливане. На Голанские высоты направлено 139 казахстанских военнослужащих, где в соответствии с мандатом миссии они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Ранее сообщалось, первый самостоятельный миротворческий контингент Казахстана будет направлен на Голанские высоты. Как отбирают миротворцев, рассказали в Министерстве обороны РК. Стало известно, сколько будут получать казахстанские миротворцы. Участие в миротворческой деятельности ООН отражает вклад Казахстана в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов, считает Государственный советник РК Ерлан Карин.