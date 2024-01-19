Участие Казахстана в миротворческой миссии ООН - важный элемент внешней политики - Карин

Участие в миротворческой деятельности ООН отражает вклад Казахстана в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов, считает Государственный советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня Парламент на совместном заседании палат поддержал предложение Главы государства о направлении казахстанских военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН. Участие в миротворческой деятельности ООН является важным элементом внешней политики Казахстана, отражающим наш вклад в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов", - сказал Ерлан Карин.

По его словам, участие Казахстана в миротворческих операциях ООН в течение последних 10 лет помогло поднять престиж и укрепить позиции страны в мире, а также заслужить признательность со стороны ООН и международных партнеров.

"Немаловажно и то, что участие наших военнослужащих в миротворческих миссиях ООН позволяет эффективно использовать преимущества международного сотрудничества и внешних ресурсов для повышения потенциала и опыта Вооруженных сил", - отметил Госсоветник.

Ранее сообщалось, Парламент Казахстана одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Казахстан отправит первый самостоятельный миротворческий контингент на Голанские высоты в 2024 году.