Казахстанских фермеров лишают земли, но компенсации они не получат

Часть казахстанских фермеров могут лишиться своих сельскохознаделов и, возможно, им придется свернуть годами налаженный бизнес. Дело в том, что Минсельхоз развернул масштабную кампанию по возврату неиспользуемых и пустующих земель. В госфонд изымают участки у тех, кто получил их ранее вне конкурса, по различным программам господдержки. За два года признаны незаконными больше 500 решений местных властей о предоставлении участков фермерам. Однако возмещать убытки фермерам никто пока не собирается. Только в Акмолинской области в такой ситуации оказались больше сотни компаний, передает корреспондент BaigeNews.kz. Причём ответчиками зачастую оказываются акиматы. А сами аграрии, у которых и отбирают земли, в судах выступают только свидетелями.

Предприятие Мади Ескараева поставляет по 2,5 тонны молока ежедневно в Шортандинский маслозавод. В компании работают больше 20 жителей Аккольского района Акмолинской области. Но отлаженную производственную цепочку может разрушить судебное решение.

Дело в том, что в июне прошлого года предприниматель узнал, что против его компании "Акколь Агро" подан судебный иск. Как выяснилось, департамент комитета по управлению земельными ресурсами МСХ собирается вернуть через суд земли хозяйства обратно в госфонд как выданные незаконно. Между тем, земельный надел в 400 гектаров крестьянскому хозяйству "Фермер", вошедшему затем в состав "Акколь агро", выдал местный акимат еще в 2020 году в рамках программы развития территорий в подержку инвестиционного проекта. Экономический суд Акмолинской области вынес решение в пользу истца, доводы фермера о том, что земля выдавалась вне конкурса законно как "исключительный случай", не возымели действия.

"Для этого есть специальное постановление "Система планирования государства", так и называется. И что такое план развития территории, там описывается. Теперь есть земельный кодекс, статья 48, там чётко прописываются условия выдачи земли госорганами для крестьянских хозяйств и т.д. Там написано, "земля должна выдаваться на основе конкурса либо аукциона, либо за исключением случаев", и тут указывается 21 пункт из числа исключительных случаев", - рассказывает глава ТОО "Акколь Агро" Мади Ескараев.

Как раз-таки, земля была выдана, продолжает он, по исключительному случаю, а именно по пункту 15 из 21. Поскольку инвестиционный проект КХ "Фермер" подпадал под этот пункт.

"Почему выдали по исключению? Потому что есть постановление о приоритетном развитии направления инвестиционных владений, где развитие молочно-товарной фермы является для государства приоритетным направлением. Всё это мы озвучили в суде, но в первой инстанции нас вообще не услышали и не хотели слышать", - говорит Мади Ескараев.

За защитой своих интересов фермеры обратились в национальную палату "Атамекен".

Эксперты Нацпалаты считают, что ДУЗР (департамент по управлению земельными ресурсами) руководствуется 48-ой статьёй Земельного кодекса РК. По ней нарушением считается предоставление земельных участков вне конкурса, если сумма инвестиций по инвестпроекту меньше двухмиллионного размера МРП.

Но, к слову, та же статья определяет 25 исключительных случаев, когда участок может быть предоставлен адресно, без аукциона. Среди них – реализация инвестпроекта в соответствии с 284-ой статьёй предпринимательского кодекса и строительство объектов по системе госпланирования. Кроме того, с 2009 по 2017 год в стране работали пятилетние программы развития территорий. По ним акиматы также имели право выдавать земли вне конкурса. В 2017 году программу приняли снова и под неё стали подпадать только проекты, утверждённые на областном уровне. По мнению специалистов НПП "Атамекен", акиматы об этом "не были уведомлены", из-за чего решения местных исполнительных органов о предоставлении земель сейчас признаются департаментами минсельхоза незаконными.

"Не учитывается тот факт, что землепользователи уже освоили земельные участки, получив все необходимые разрешительные документы на строительство и зарегистрировали права на соответствующие здания (строения, сооружения), закупили животных и технику. НПП "Атамекен" подобную практику отмены решений считает не справедливой, поскольку в данных случаях нарушения законодательства совершаются должностными лицами МИО, которые эти решения принимают, а в действиях предпринимателей нарушений земельного или иного законодательства отсутствуют. Это свидетельствует о добросовестности приобретения ими прав на земельные участки", - прокомментировали в "Атамекен".

Там подчеркнули, что основной причиной совершения нарушений со стороны местных властей послужило несовершенство действующего на тот момент законодательства.

Мади Ескараев подал апелляционную жалобу, но снова проиграл. По его словам, проект КХ "Фермер" как инвестиционный был включён по решению маслихата в план развития территории Аккольского района в 2019 году.

Теперь, по его словам, без кормов останется 400 голов скота, поскольку уже этой весной он не сможет работать на своей земле. 20 человек лишатся работы, а убытки предприятия превысят миллиард тенге.

В такой же ситуации и другие крестьянские хозяйства. Так одно из КХ совместно с ТОО запустили совместный полный производственный цикл по выращиванию кормовых культур для откормочной площадки и поставке мяса и колбасных изделий в магазины столицы, и области. В 2020 году по карте поддержки предпринимательства им предоставили земельные участки в Косшы и Кабанбайском районе Акмолинской области.

"Теперь у нас идут суды. В 2022-м году между КХ "Сивка-Бурка" и ТОО "Алтын Казык" заключён договор о передаче права землепользования в качестве уставного капитала ТОО. Был разработан долгосрочный проект развития КХ, заключен договор с банком о предоставлении кредитной линии. Бюджет рассчитан на 100 миллионов тенге, заключены контракты на аренду спецтехники, произведён закуп кормов для животных на 24 миллиона тенге, вакцинация, лечение животных, созданы рабочие места для местного населения. Эта земля используется как пастбища, как кормовая база, в дальнейшем планируется там сеять, чтобы было достаточно кормов. Хочется сказать, что государство одной рукой дает другой отбирает",- рассказывает представитель группы компаний Асель Мержакып.

После обращений во все инстанции, в том числе в НПП "Атамекен", департамент по управлению земельными ресурсами Акмолинской области отозвал иск, объясняя это тем, что сейчас ведётся корректировка карты поддержки предпринимательства.

Как в условиях неопределённости планировать дальнейшую работу, в группе компаний пока не знают. В нацпалате считают: в ходе проверки одного государственного органа другим, пострадавшим оказывается третье лицо – предприниматель.

"В результате устранения допущенных МИО нарушений, фактически к ответственности привлекаются предприниматели, а должностные лица ограничиваются дисциплинарной или административной ответственностью, продолжая работать на занимаемых должностях без каких-либо последствий.

Более того, поскольку подлежащие отмене решения приняты три и более лет назад, зачастую оказывается, что лица, принимавшие решения либо ответственные за допущенные нарушения уже не работают в соответствующем государственном органе, в результате чего, вопрос привлечения к ответственности действующих должностных лиц не рассматривается", - прокомментировали ситуацию в НПП "Атамекен".

В профильном министерстве, как выяснилось, не анализировали, используется ли земля по назначению. Главное – соответствовать букве закона. Если земля выдана вне конкурса, значит – незаконно. Причем, минсельхоз не отрицает, что в исключительных случаях земли всё- таки могут предоставить вне конкурса.

"В министерстве не имеются такие данные, а так же не ведется такая статистика. Порядок предоставления земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (аукционах), за исключением случаев, когда земельный участок или право аренды земельного участка предоставляется права на земельный участок производится согласно статье 48 Земельного Кодекса Республики Казахстан", - ответили в МСХ.

Между тем, вопрос компенсации убытков предпринимателям, осваивающим выданные земли и выпускающих продукцию, остаётся открытым. Мажилисмены считают, что необходима скрупулёзная работа, чтобы определить действительно пострадавших в ходе кампании по изъятию земель. По мнению депутата Нуржана Ашимбетова, в такой ситуации предпринимателям положены компенсации.

"Действительно, наших предпринимателей ущемили в том плане, что сначала передали, кто-то инфраструктуру построил, занимается. В законе вообще-то предусмотрено возмещение расходов. Если все эти моменты в судебном порядке рассматриваются, то в законе предусмотрено возмещение, в том числе денежное возмещение за счет государства. В законе даже предусмотрено в случае изъятия земель предоставление равноценного участка не в черте населенного пункта", - отмечает мажилисмен.

Депутат считает, что в стране сложилась парадоксальная ситуация, когда миллионы гектаров земель пустуют, а пастбищ для выпаса скота не хватает. По его словам, в обсуждаемом сейчас законе о пастбищах предусмотрено свыше 100 поправок. Изменения планируют внести и в земельный кодекс.

"Мы вносим новые проекты, так называемыми "общественными пастбищами". Теперь эти земли нельзя переводить в другие категории. Концептуальная поправка - это изменение критериев количества поголовья для изъятия с 20% до 50%. Если 20% от нормы есть поголовье, то мы уже не изымаем земли, мы этот критерий повысили до 50%. По предварительным данным, это даст возможность вернуть 20 млн га, это лучшие земли, которыми сейчас не пользуются. Еще одна такая поправка, это изменение в 36 статью. В настоящее время есть такая лазейка, это пастбища передаются до 5 лет без конкурса. Мы тоже провели анализ: до 2 млн га без конкурса передавались, эту лазейку мы закрываем", - рассказал парламентарий.

В Казахстане 4 года назад был принят закон, предусматривающий выявление неиспользуемых сельхозземель. В 2022 году в стране запустили информационную систему "JerInSpectr". Это позволило Минсельхозу установить, что по назначению не используются 12 миллионов гектаров пастбищ и 1 миллион гектаров пашен.

За последние 2 года государству уже возвращено 10 млн гектаров земель. Свыше 500 решений местных исполнительных органов о предоставлении земель были отменены судом. Ещё 225 исков сейчас на рассмотрении в судах. В том числе, и в отношении фермеров, проектам которых "посчастливилось" в своё время попасть в программы господдержки АПК.

Фото: Гульнара Джусупова.