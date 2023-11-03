Казахстанские таеквондисты завоевали шесть золотых медалей на Qatar Open G-1

Казахстанские спортсмены завоевали 21 медаль на международном турнире по таеквондо Qatar Open G-1 в Дохе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди завоеванных наград шесть золотых, три серебряные и 12 бронзовых медалей.

Победители среди юниоров:

1 место — Ақбота Желеу (-44 кг)

1 место — Аяна Ғабит (-46 кг)

1 место — Айдана Сүндетбай (-52 кг)

1 место — Акрамат Долгиев (-59 кг)

2 место — Абай Сейдахмет(- 51 кг)

3 место — Амина Аширова (-46 кг)

3 место — Сабина Касымова (-49 кг)

3 место — Аружан Абдықадыр (-49 кг)

3 место — Искандер Раймжонов (-51 кг)

3 место — Аяжан Сапархан (-59 кг)

3 место — Куралай Муханова.

Победители среди взрослых:

1 место — Бауыржан Хасенов (+87 кг)

1 место — Евгения Каймова (+73 кг)

2 место — Айша Адилбеккызы (-57 кг)

2 место — Багжан Канат(-68 кг)

3 место — Бейбарыс Каблан (+87 кг)

3 место — Аружан Калжанова (-46 кг)

3 место — Тилеужанова Аружан (-62 кг)

3 место — Снежана Кан (-57 кг)

3 место — Малика Кудайбергенова (-67 кг)

3 место — Адил Тлеугабылов (-68 кг).