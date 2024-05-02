Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова

В болгарском городе Варна завершилась 41-ая Балканская математическая олимпиада (BMO), передаёт BaigeNews. В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран.

По итогам соревновательных дней наши школьники завоевали третье общекомандное место.

В копилке сборной страны 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.

Жан Даутов — ученик 10 класса школы-лицея "Білім-инновация" г.Костанай;

Амирлан Аманжолов — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы;

Мирон Юркевич — ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы;

Марғұлан Шарел — ученик 10 класса школы-лицея "Білім-инновация" г.Тараз;

Тимур Мурат — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы.

Амир Сахипов – ученик 10 класса РФМШ г.Алматы;

Руководители команды: доктор PhD, профессор, проректор по учебной работе KBTU — Асылбек Исахов и победитель республиканских и международных олимпиад по математике — Канат Сатылханов.

К слову, международная Балканская олимпиада по математике — один из важных этапов приобретения опыта и подготовки сборной команды Казахстана к участию в Международной олимпиаде по математике (IМO), которая пройдет 11-24 июля текущего года в Великобритании.