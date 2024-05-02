Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова
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В болгарском городе Варна завершилась 41-ая Балканская математическая олимпиада (BMO), передаёт BaigeNews. В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран.
По итогам соревновательных дней наши школьники завоевали третье общекомандное место.
В копилке сборной страны 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.
Жан Даутов — ученик 10 класса школы-лицея "Білім-инновация" г.Костанай;
Амирлан Аманжолов — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы;
Мирон Юркевич — ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы;
Марғұлан Шарел — ученик 10 класса школы-лицея "Білім-инновация" г.Тараз;
Тимур Мурат — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы.
Амир Сахипов – ученик 10 класса РФМШ г.Алматы;
Руководители команды: доктор PhD, профессор, проректор по учебной работе KBTU — Асылбек Исахов и победитель республиканских и международных олимпиад по математике — Канат Сатылханов.
К слову, международная Балканская олимпиада по математике — один из важных этапов приобретения опыта и подготовки сборной команды Казахстана к участию в Международной олимпиаде по математике (IМO), которая пройдет 11-24 июля текущего года в Великобритании.
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