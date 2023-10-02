Казахстанские гребцы завоевали золотую медаль Азиатских игр

Гребля на байдарках и каноэ принесла Казахстану золотую медаль Азиатских игр, две серебряные и две бронзовые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сообщается, что казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр-2022 в гребле на байдарках и каноэ.Они стали лучшими в гребле на каноэ-двойке (500 метров). Второе место заняла Япония. Иран замкнул тройку лучших.

Напомним, два серебра пополнили копилку казахстанской сборной на Азиаде. Две женские команды завоевали по серебряной медали в гребле на байдарках и каноэ.

Кроме того, представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призёрами. Тимофей Тубаев стал третьим в гребле на байдарке-одиночке (1000 метров). В этом виде программы победу одержал Донг Жанг из КНР. Вторым на финише был Шахриер Махкамов из Узбекистана. А Кирилл Емельянов завоевал бронзу в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке (1000 метров). Золотая медаль осталась за Кан-Че Лаем из Тайбэя. Владлен Денисов из Узбекистана стал вторым.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре золота.