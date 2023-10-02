Ещё два серебра пополнили копилку казахстанской сборной на Азиаде

Казахстанки стали вторыми в гребле на байдарках и каноэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

По информации ведомства, дуэт Марии Бровковой и Руфины Искаковой заняли второе место в финале по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Первое место у Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.

Шмелева Ольга и Подойникова Ирина завоевали серебряные медали Азиады. В финале дисциплины WК2 (500 метров) в гребле на байдарках и каноэ наши соотечественницы пришли к финишу вторыми, показав время 1:51. "Золото" у Китая. Узбекистан стал третьим.

Напомним, вчера Казахстан выиграл пять медалей.