Ещё два серебра пополнили копилку казахстанской сборной на Азиаде
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
272Фото: Министерство туризма и спорта РК
Казахстанки стали вторыми в гребле на байдарках и каноэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
По информации ведомства, дуэт Марии Бровковой и Руфины Искаковой заняли второе место в финале по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Первое место у Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.
Шмелева Ольга и Подойникова Ирина завоевали серебряные медали Азиады. В финале дисциплины WК2 (500 метров) в гребле на байдарках и каноэ наши соотечественницы пришли к финишу вторыми, показав время 1:51. "Золото" у Китая. Узбекистан стал третьим.
Напомним, вчера Казахстан выиграл пять медалей.
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