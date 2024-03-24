Казахстанские фехтовальщики стали третьими на этапе Кубка мира в Тбилиси

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала третьей на этапе Кубка мира в Грузии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанцы дошли до полуфинала командных соревнований, где встретились с Чехией. Победу в противостоянии одержали соперники со счётом 45-36.

Таким образом, Казахстан продолжил выступление на турнире в матче за третье место, где соперником выступила Италия. Казахстанские шпажисты одержали уверенную победу со счётом 45-35.

Страну в этом виде представляли Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

Добавим, что команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала историческую лицензию.