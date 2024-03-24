Казахстанские фехтовальщики победили олимпийских чемпионов и пробились в полуфинал
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
120Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по фехтованию на шпаге продолжает успешное выступление на этапе Кубка мира в Тбилиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В командных соревнованиях казахстанцы дошли до полуфинала. В четвертьфинале они одержали уверенную победу над Японией, которая в 2020 году выиграла Олимпийские игры. Счет составил 45-30.
За выход в финал Казахстан сразится с Чехией.
Ранее казахстанские шпажисты обеспечили себе лицензию на Олимпийские игры в Париже. Лицензия шпажистов стала исторической. Никогда команда Казахстана не выступала на Играх в полном составе. Путевку завоевали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай.