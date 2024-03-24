Мужская команда Казахстана по фехтованию взяла путёвку на Олимпийские игры-2024

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.



Это стало возможным по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия). За квоту казахстанские шпажисты бились с Южной Кореей, которой необходимо было выйти в финал турнира.



Однако в 1/8 финала корейцы потерпели поражение от Чехии, тем самым завершив выступление в командных соревнованиях.

"До ЭКМ в Тбилиси наша команда опережала главного конкурента в рейтинге на 26 очков. Теперь же Казахстан для Южной Кореи стал недосягаемым. Наша команда стала в рейтинге первой в Азии, не считая Японию, которая уже получила прямую квоту за счет попадания в четверку сильнейших в топ-листе", — отметили в НОК РК.

Лицензия шпажистов стала исторической. Никогда команда Казахстана не выступала на Играх в полном составе. Путевку завоевали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай.