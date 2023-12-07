Рыбакина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года
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Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла седьмое место в рейтинге.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года выглядит следующим образом:
1. Кори Гауфф (США, 22 года) — 22,7 миллиона долларов (6,7 миллионов призовых);
2. Ига Швентек (Польша, 22 года) — 21,9 миллионов (9,9 призовых);
3. (сноуборд) Эйлин Гу (Китай, 20 лет) — 20 миллионов (27 тыс. призовых);
4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) — 16,2 миллионов (238 тыс. призовых);
5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) — 15 миллионов (0 призовых);
6. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) — 12,2 миллиона (8,2 миллионов призовых);
7. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) — 9,5 миллионов (6 миллионов призовых);
8. Джессика Пегула (США, 29 лет) — 9 миллионов (6 миллионов призовых);
9. (спортивная гимнастика) Симона Байлз (США, 26 лет) — 8,5 миллионов (0 призовых);
10. (гольф) Нелли Корда (США, 25 лет) — 7,9 миллионов (1,4 миллиона призовых).
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