Рыбакина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года

Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла седьмое место в рейтинге.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года выглядит следующим образом:

1. Кори Гауфф (США, 22 года) — 22,7 миллиона долларов (6,7 миллионов призовых);

2. Ига Швентек (Польша, 22 года) — 21,9 миллионов (9,9 призовых);

3. (сноуборд) Эйлин Гу (Китай, 20 лет) — 20 миллионов (27 тыс. призовых);

4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) — 16,2 миллионов (238 тыс. призовых);

5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) — 15 миллионов (0 призовых);

6. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) — 12,2 миллиона (8,2 миллионов призовых);

7. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) — 9,5 миллионов (6 миллионов призовых);

8. Джессика Пегула (США, 29 лет) — 9 миллионов (6 миллионов призовых);

9. (спортивная гимнастика) Симона Байлз (США, 26 лет) — 8,5 миллионов (0 призовых);

10. (гольф) Нелли Корда (США, 25 лет) — 7,9 миллионов (1,4 миллиона призовых).