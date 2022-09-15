Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

Являющаяся 25-ой ракеткой мира, обладательница "Большого шлема" в одиночном разряде уверенно победила чешку Терезу Мартинцову, занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира серии WTA 250 в Словении со счетом 6:4, 6:1.

В первом сете Елена уступала 0:4, после чего выиграла семь геймов подряд. В четвертьфинале соревнований в Портороже казахстанка сыграет с украинкой Лесей Цуренко.