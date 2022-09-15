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  • Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже
пресс-служба ФТК Сегодня, 09:03
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Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

Являющаяся 25-ой ракеткой мира, обладательница "Большого шлема" в одиночном разряде уверенно победила чешку Терезу Мартинцову, занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира серии WTA 250 в Словении со счетом 6:4, 6:1.

В первом сете Елена уступала 0:4, после чего выиграла семь геймов подряд. В четвертьфинале соревнований в Портороже казахстанка сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

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#теннис #Елена Рыбакина
Сегодня, 09:03
177
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