Казахстанская певица Индира Едильбаева вышла замуж

Певица Индира Едильбаева поделилась с подписчиками в Instagram кадрами со своего бракосочетания, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети девушка выложила фото и видео с церемонии.

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Её супругом стал Камалдин Камирдинов, менеджер артистов Ayau, Liili, Moreart, The Limba.

"С тех пор, как мы познакомились, улыбка не сходит с наших лиц", - подписала Едильбаева снимки из загса.