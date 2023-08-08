Казахстанская певица Индира Едильбаева вышла замуж
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
130Фото: instagram.com/indi_edilbayeva
Певица Индира Едильбаева поделилась с подписчиками в Instagram кадрами со своего бракосочетания, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсети девушка выложила фото и видео с церемонии.
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Её супругом стал Камалдин Камирдинов, менеджер артистов Ayau, Liili, Moreart, The Limba.
"С тех пор, как мы познакомились, улыбка не сходит с наших лиц", - подписала Едильбаева снимки из загса.
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