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Казахстанская певица Индира Едильбаева вышла замуж

Сегодня, 18:21
АВТОР
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instagram.com/indi_edilbayeva Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
130
Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Певица Индира Едильбаева поделилась с подписчиками в Instagram кадрами со своего бракосочетания, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети девушка выложила фото и видео с церемонии.

 
 
 
 
 
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Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

Её супругом стал Камалдин Камирдинов, менеджер артистов Ayau, Liili, Moreart, The Limba.

"С тех пор, как мы познакомились, улыбка не сходит с наших лиц", - подписала Едильбаева снимки из загса.

 
 
 
 
 
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Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

 

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