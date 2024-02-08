Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике
Сегодня, 20:04
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Сегодня, 20:04Сегодня, 20:04
137Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанец Кирилл Староверкин завоевал "малую" бронзовую медаль на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.
В весовой категории до 96 килограммов в рывке Староверкин показал результат 150 килограммов. В толчке он поднял 180 килограммов. В сумме двух упражнений набрал 330 килограммов.
"Золото" завоевал Вон Йон Бём поднявший 367 килограмма (161+205). "Серебро" у Суннатиллы Усарова - 346 килограммов (161+185), третье место у Нурсултана Тармалова - 333 килограмма (149+184).
Сейчас в копилке сборной Казахстана две серебряные медали. Их обладатели Сайрамкез Акмолда (67 кг) и Александр Уваров (81 кг).
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