Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике

Казахстанец Кирилл Староверкин завоевал "малую" бронзовую медаль на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.

В весовой категории до 96 килограммов в рывке Староверкин показал результат 150 килограммов. В толчке он поднял 180 килограммов. В сумме двух упражнений набрал 330 килограммов.

"Золото" завоевал Вон Йон Бём поднявший 367 килограмма (161+205). "Серебро" у Суннатиллы Усарова - 346 килограммов (161+185), третье место у Нурсултана Тармалова - 333 килограмма (149+184).

Сейчас в копилке сборной Казахстана две серебряные медали. Их обладатели Сайрамкез Акмолда (67 кг) и Александр Уваров (81 кг).