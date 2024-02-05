Казахстанец стал призёром чемпионата Азии по тяжёлой атлетике

Казахстанец Сайрамкез Акмолда завоевал "серебро" на проходящем в столице Узбекистана чемпионате Азии по тяжёлой атлетике, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен в весовой категории до 67 килограммов в упражнении "рывок" поднял 126 килограммов, а в "толчке" 166 килограмма. По сумме двух упражнений казахстанский тяжелоатлет с результатом 292 килограмма занял второе место.

Первый результат у Ри Вон Джи - 317 килограммов (137+180). Третье место досталось Теравату Ратфету - 286 килограмма (128+158).

На чемпионате Азии распределяются рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх в Париже.