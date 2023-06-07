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ФТК Сегодня, 07:23
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Сегодня, 07:23
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Фото: ФТК

Казахстанец стал абсолютным чемпионом турнира ITF Juniors в Грузии

В Тбилиси завершился турнир серии ITF Juniors J60 среди игроков до 18 лет. Воспитанник теннисной школы города Караганды 15-летний Амир Омарханов, который в настоящее время тренируется в одной из лучших теннисных академии Чехии, выиграл турнир и в одиночном, и в парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК. 

В финале одиночки Амир уверенно обыграл азербайджанца Канана Гасимова со счетом 6:1, 6:3. На пути к финалу казахстанец не проиграл ни одного сета.

В решающем матче за титул парного разряда Амир с болгарином Иваном Найденовым обыграл казахстанскую пару Ильяса Маратулы/Виталия Зацепина - 6:3, 6:4. Таким образом, Омарханов выиграл свой пятый трофей под эгидой ITF Juniors, два из которых в одиночном разряде. Благодаря успеху в столице Грузии  казахстанец в обновленном юниорском мировом рейтинге поднялся на 298-ю строчку. 

Триумфом казахстанок завершился международный турнир среди юниоров под эгидой международной федерации тенниса в Чолпон-Ате (Киргизия). В финале Альбина Какенова обыграла Дильназ Машабаеву, а в парном разряде Инкар Дюсебай вместе с Дарьей Шубиной из Узбекистана на решающем супер тай-брейке одержала волевую победу над Адеми Аманкелди/Екатерина Ходжаева (Россия) - 3:6, 7:6 (7:5), 10:3.

У Альбины Какеновой это уже второй трофей ITF juniors в одиночном разряде в карьере.
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Сегодня, 07:23
127
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