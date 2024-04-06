Казахстан взял вторую медаль на юниорском чемпионате мира по фристайлу-могул в Италии

Анастасия Городко, выступающая за команду Казахстана по фристайлу-могул, стала второй на юниорском чемпионате мира в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

Она показала второй результата в параллельном могуле. В финальном заезде казахстанка уступила Кайли Кариотис из США. Третьей стала Юма Тагучи из Японии.

Напомним, что днем ранее Городко выиграла индивидуальный зачет.