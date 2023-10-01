Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу

Сегодня казахстанские спортсмены завоевали пять медалей на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай) — одну серебряную и четыре бронзовые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Серебряным призером континентального первенства стал борец Бекадил Шаймерденов, выступающий в борьбе куреш в весовой категории до 81 килограмма.

Две "бронзы" Казахстан завоевал в командных соревнованиях: медали стране принесли женская сборная по водному поло и женская сборная по стендовой стрельбе (Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина) в дисциплине "трап".

Ещё две бронзовые медали были завоеваны в индивидуальных соревнованиях: Марией Дмитриенко — в "трапе" и боксёром Сагындыком Тогамбаем (весовая категория до 92 килограммов).

Казахстанка стала звездой среди китайских волонтёров.

Кроме того, Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова, прорвавшись в полуфинал, выиграла лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

Таким образом, теперь у Казахстана на Азиаде-2023 — 31 медаль: 3 золотые, 5 серебряных и 23 бронзовые.

По итогам очередного дня соревнований на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу Казахстан потерял две позиции в медальном зачёте.

Если вчера Казахстан занимал 11-е место в медальном зачете, то сегодня опустился на 13-е. В воскресенье казахстанские спортсмены завоевали пять медалей — одну серебряную и четыре бронзовые. На данный момент в копилке у сборной Казахстана 31 медаль — 3 золотые, 5 серебряных и 23 бронзовые.

Абсолютным лидером турнира является Китай — у него 241 медаль (130 золотых, 72 серебряные, 39 бронзовых). На втором месте — Южная Корея — 124 медали (30 золотых, 35 серебряных, 59 бронзовых). Тройку лучших команд Азиады замыкает Япония — у нее 111 медалей (29 золотых, 41 серебряная, 41 бронзовая).

Наивысшую позицию из стран постсоветского пространства занимает Узбекистан — 5-е место (40 медалей; 11-12-17). Ниже Казахстана расположились Таджикистан — 21-е место (4 медали; 1-1-2), Кыргызстан — 24-е место (3 медали; 1-0-2) и Туркменистан — 27-е место (3 медали; 0-1-2).

Топ-10 медального зачёта Азиады-2023:

1. Китай — 130-72-39 (241)

2. Южная Корея — 30-35-59 (124)

3. Япония — 29-41-41 (111)

4. Индия — 13-19-19 (51)

5. Узбекистан — 11-12-17 (40)

6. Таиланд — 10-6-14 (30)

7. Тайвань — 9-10-14 (33)

8. Гонконг — 6-15-19 (40)

9. Северная Корея — 5-9-5 (19)

10. Индонезия — 4-3-11 (18)

13. Казахстан — 3-5-23 (31).