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Азиада 2023: Казахстан завоевал бронзу по стендовой стрельбе

Сегодня, 10:27
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sports.kz Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Фото: sports.kz

Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Olympic.kz.

Казахстанки стали третьими в командных соревнованиях ("трап").

Сборную страны представили Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина.

Первое место осталось за Китаем. Серебряную медаль завоевала Индия. 

 

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