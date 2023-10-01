Азиада 2023: Казахстан завоевал бронзу по стендовой стрельбе
Сегодня, 10:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:27Сегодня, 10:27
277Фото: sports.kz
Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанки стали третьими в командных соревнованиях ("трап").
Сборную страны представили Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина.
Первое место осталось за Китаем. Серебряную медаль завоевала Индия.
Самое читаемое
- Уникальный памятник природы в Павлодаре потерял свой вид
- Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу
- Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото
- Житель Семея на свои средства создаёт археологический музей под открытым небом
- На окраине жизни: как в приграничных с Россией сёлах области Абай живут без дорог, света и надежды