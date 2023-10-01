Ещё одну бронзу на Азиаде принесла Казахстану сборная по водному поло
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
171Фото: GettyImages
Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Свой последний матч на турнире казахстанские ватерполистки провели против Узбекистана. Игра завершилась со счетом 16:8 в пользу казахстанок.
Таким образом, Казахстан стал третьим на Азиатских играх.
Золотую медаль между собой разыграют Япония и Китай.
Теперь у Казахстана 31 медаль: три золотых, пять серебряных и 23 бронзовые.
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