Ещё одну бронзу на Азиаде принесла Казахстану сборная по водному поло

Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Свой последний матч на турнире казахстанские ватерполистки провели против Узбекистана. Игра завершилась со счетом 16:8 в пользу казахстанок.

Таким образом, Казахстан стал третьим на Азиатских играх.

Золотую медаль между собой разыграют Япония и Китай.

Теперь у Казахстана 31 медаль: три золотых, пять серебряных и 23 бронзовые.