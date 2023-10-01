Казахстан выиграл первую лицензию по боксу на Олимпиаду-2024

Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова, прорвавшись в полуфинал, выиграла лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Трёхкратный призёр чемпионата мира в весе до 57 кг, 27-летняя Карина Ибрагимова в четвертьфинале победила монгольскую спортсменку Намуун Монхор со счётом 5:0 и завоевала первую олимпийскую лицензию по боксу. Напомним, что в этом году наша соотечественница стала серебряной медалисткой мирового первенства", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате боя с Намуун Монхор Карина гарантировала себе как минимум бронзовую медаль Азиады-2023.

В полуфинале соперницей Ибрагимовой будет Мижгона Самадова из Таджикистана.

Чуть раньше Наталья Богданова в весовой категории 66 кг вышла в полуфинал после победы Тсетсегдари Мягмарсурен из Монголии.