Еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш. Отметим, что туда продолжают направлять воду по трансграничной реке Или, передаёт BaigeNews.

Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см.

Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.