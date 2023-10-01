Борец Бекадил Шаймерденов завоевал серебро на Азиаде-2023

Казахстанец Бекадил Шаймерденов завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал вторым в кураше (до 81 килограмма).

В финальной схватке Бекарыс бился за "золото" против Умида Есанова (Узбекистан).

Есанов одержал победу со счетом 10:0.

Добавим, что в активе Казахстана сейчас 28 медалей: три золотых, пять серебряных и 20 бронзовых.