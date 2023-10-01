Борец Бекадил Шаймерденов завоевал серебро на Азиаде-2023
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
131Фото: olympic.kz
Казахстанец Бекадил Шаймерденов завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он стал вторым в кураше (до 81 килограмма).
В финальной схватке Бекарыс бился за "золото" против Умида Есанова (Узбекистан).
Есанов одержал победу со счетом 10:0.
Добавим, что в активе Казахстана сейчас 28 медалей: три золотых, пять серебряных и 20 бронзовых.
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