Пьяный водитель внедорожника врезался в авто с детьми в Актау

В Актау произошло ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель внедорожника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Кадры с места происшествия появились в Сети. ДТП произошло поздним вечером 18 мая.

Очевидцы сообщают, что водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20-го микрорайона и совершил столкновение с легковым авто, двигавшемся по встречной полосе. При этом виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса "Жас Канат" в 12-м микрорайоне на перекрестке Toyota Land Cruiser Prado врезался в автомобиль марки Kia. В последней находилась семья с малолетними детьми. Отмечается, что владелец внедорожника был пьян.

В департаменте полиции региона подтвердили, что водитель Toyota Land Cruiser Prado на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекут к административной ответственности. Автомобиль забрали на штрафстоянку.

На станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов медикам поступил в 23:05. Пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.