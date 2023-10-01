Казахстанка стала звездой среди китайских волонтёров

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе ярко завершила выступление на XIX летних Азиатских играх. Вслед за командой, выступающей в ските, наградами отметились спортсменки, соревнующиеся в дисциплине трап. Одна из них стала звездой среди китайских волонтёров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz с места событий.

Представители дисциплины скит в первую неделю Азиады в Азиаду отметились двумя золотыми и одной бронзовой медалями. В первый день октября казахстанские стрелки, выступающие в трапе, завоевали две бронзовые награды – в личном и командном первенстве среди женщин.

Как это было

1 октября в Китае отмечается государственный праздник — Национальный день. Отмечается годовщина образования КНР. В честь этого зрителям, прибывающим на трибуны соревнований Азиатских игр, раздавали небольшие подарки в бумажных пакетах, а волонтёры с удвоенной силой размахивали флагами Китайской народной республики.

Казахстан имеет славные традиции в трапе. В далёком 2008 году на Олимпийских играх в Пекине казахстанка Елена Стручаева едва не выиграла бронзовую медаль, лишь по итогам перестрелки оставшись на шестом месте.

Нынешнее поколение сборной в трапе также имеет багаж наград. Например, все девушки, выступавшие в Ханчжоу, ранее уже поднимались на пьедесталы почёта на чемпионатах Азии. В составе команды — 20-летняя Анастасия Прилепина, 26-летняя Айжан Досамагамбетова и 35-летняя Мария Дмитриенко.

Новая звезда Китая из Казахстана

По итогам квалификации стали известны обладательницы медалей в командном зачете, и женская сборная завоевала бронзовую медаль.

"На самом деле, нам не хватило всего одной точно сбитой мишени до серебряной медали. Тем не менее, я рада медали. Эмоции непередаваемые. Город прекрасный, результат — отличный. Могло бы быть и лучше, но такой результат мотивирует к дальнейшей работе", — поделилась эмоциями Анастасия Прилепина.

Во время выступления стрелков кажется, что тренер не может делать подсказки спортсмену и атлет должен приниматься решение сам. Но, как выяснилось, это не совсем верное утверждение.

"Тренер во время соревнований всегда стоит за спиной, на специально отведенном секторе. И если есть какая-то проблема, он может показать на пальцах, объяснить, что не так, если был промах. И я очень благодарна тренеру, что он во всех сериях мне помогал, направлял", — призналась Анастасия.

По ее словам, главная цель — попасть на Олимпийские игры.

"На чемпионате Азии в Корее будут разыгрываться квоты, надеюсь, у нас они будут и мы поедем на Олиммпийские игры в Париж", — отметила Прилепина.

Впрочем, помимо бронзовой медали Анастасия, представляющая Шымкент, может похвастать тем, что стала популярной среди местных волонтёров.

После окончания соревнований и церемонии награждания у Анастасии не было отбоя от китайских волонтеров, желающих сфотографироваться с ней и взять автограф. Девушка с такой неожиданно обрушившейся на нее популярности отнеслась спокойно, ей было приятно испытать к себе такое повышенное внимание.

Всё решает интуиция

Свой вклад в командную бронзу внесла Айжан Досмагамбетова. Кроме того, по итогам квалификации она вошла в Топ-6 в личном зачете и в итоге стала четвёртой в личных соревнованиях.

"Сегодня, я считаю, день сложился очень хорошо. По итогам квалификации в командном зачете мы показали хороший результат, стали третьими и получили бронзовые медали. Также рада, что в личном зачете попала в финал и стала четвёртой. Считаю своё выступление хорошим, чуть-чуть не хватило до медали в личных соревнованиях. Для любого спортсмена самые важные соревнования, конечно, Олимпийские игры, и сейчас все силы направим на завоевание лицензий. Ближайший старт — чемпионат Азии в Корее в середине октября, где будут разыграны олимпийские лицензии, и я, как и вся команда, нацелена на выигрыш лицензий. Нужно обязательно взять квоту", — рассказала Айжан Досмагамбетова.

Трап отличается от скита тем, что здесь тарелочки, по которым нужно стрелять, вылетают снизу (а в ските сбоку на определенной высоте). Но секрет успеха в данном виде спорта — один.

"Это интуиция. За столько лет научились уже чувствовать. Главное, нужно успеть проанализировать, из какой точки вылетит мишень, куда полетит, как её нужно обработать и чувствовать, конечно, на подсознательном уровне, автоматически", — рассказала Айжан.

Больше всех была расстроена Мария Дмитриенко. Бронзовая призёрка чемпионата мира, рекордсменка Азиатских игр в личном зачёте явно рассчитывала на более высокий результат на нынешней Азиаде, чем бронза. И она до последнего сохраняла шансы на более высокое место, но один промах лишил её шансов побороться за золото.

До самого финала Мария шла вровень то с одной китайской соперницей, то с другой. После решающего выстрела казахстанка набрала одинаковое количество очков с китаянкой Ву Чуйчуй, но в Топ-2 прошла китаянка.

Как объяснили тренеры, по нынешним правилам в случае равенства точных выстрелов теперь не проводится дополнительная перестрелка, а выше располагается спортсмен, имеющий более высокий стартовый номер согласно местам, занятым в квалификации.

Мария после квалификации была третьей и имела жилетку с номером 3, тогда как у Ву – второе место в квалифицикации и цифра 2 на жилетке.

Эти правила направлены на то, чтобы повысить значимость квалификационных стрельб. Ну а казахстанки готовятся к чемпионату Азии, где нужно занять первое или второе места, чтобы получить лицензии на Олимпиаду.

Фото и видео: Альберт Ахметов