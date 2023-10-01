Азиада-2023: Мария Дмитриенко принесла Казахстану бронзу
Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45Сегодня, 14:45
120Фото: Olympic.kz
Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко стала третьей на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она завоевала "бронзу" в трапе, набрав 34 очка.
Выиграла соревнования китаянка Синьцю Чжан - 47 очков. Данный результат является рекордом Азии и Азиатских игр.На вторую ступень пьедестала поднялась Цуйцуй Ву - 43 очка.
Казахстанка Айжан Досмагамбетова с 27 очками стала четвёртой.
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