Пакистан вывозит своих граждан из Кыргызстана после беспорядков

После событий в Бишкеке Пакистан вывез специальным бортом из Кыргызстана 180 своих студентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PTV News.

"Специальный рейс KA571 благополучно приземлился в аэропорту Лахора, доставив первую партию из 180 пакистанских студентов из Кыргызстана", – сообщает PTV News в своём аккаунте в социальной сети Х.

В аэропорту первую партию студентов встречал лично федеральный министр внутренних дел страны Нохсин Макви.

Среди прибывших на родину 180 человек 140 – студенты, остальные – работавшие в Кыргызстане пакистанцы, сообщает "Настоящее время". 19 мая спецборт доставит в Пакистан ещё 130 студентов.

Представитель посольства Пакистана в Бишкеке сообщил кыргызской службе "Радио Свобода", что 19-21 мая в Пакистан будут организованы чартерные рейсы, которые доставят домой пакистанских студентов. По его словам, большинство из них вернутся в Кыргызстан, вывоз студентов – временная мера для их безопасности.

Издание Media Today сообщает, что на пресс-конференции заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар отметил, что инцидент в Бишкеке произошёл по недоразумению.

"Инцидент в Бишкеке произошёл по недоразумению, и пострадали студенты разных национальностей, включая пакистанцев, индийцев, бангладешцев и арабов. В социальных сетях распространяются ложные сообщения, и это отвратительно", – сказал Дар.

Он пояснил, что в соцсетях, например, публикуют фото якобы пакистанского студента, хотя он является бангладешским.

По его данным, среди иностранцев, пострадавших в Бишкеке в ходе драки, было шесть пакистанских студентов. Дар сообщил, что ещё 540 студентов вернутся в Пакистан коммерческими авиарейсами, также будет организован рейс на судне Военно-воздушных сил Пакистана.

Вечером 13 мая в одном из хостелов Бишкека произошла драка между местными и иностранными гражданами. После этого в ночь с 17 на 18 мая в городе начались массовые беспорядки. По данным МВД Кыргызстана, количество их участников было около 500-700 человек.

"Собравшиеся требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов в отношении виновных лиц по факту драки во дворе хостела по улице А.Огонбаева", – отметили в МВД.

В ГНКБ страны сообщили, что среди участников митинга были провокаторы и те, у кого правоохранители нашли огнестрельное оружие. Ведутся поиски тех, кто занимался провокацией и распространял призывы через социальные сети.

В Минздраве сообщили, что к ним обратились 29 человек за медицинской помощью. Трое из пострадавших находятся в больницах.

Ранее в КНБ РК опровергли слухи о том, что группы пакистанских студентов после ночных беспорядков в Бишкеке собираются перейти из Кыргызстана в Казахстан.