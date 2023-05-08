Казахстан выиграл первую дуэль у Узбекистана на ЧМ по боксу в Ташкенте

Фото: instagram.com/tashkenbay_sanzhar

Казахстанец Санжар Ташкенбай в весе до 48 килограмм побил Шодиера Меликузиева со счётом 4:1 на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Причем казахстанец в конце второго раунда отправил узбекистанца в нокдаун.

Следующим соперником казахстанца будет японец Казума Аратаке, который победил доминиканца Алькантра Рейеса со счеом 5:0.