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Сегодня, 19:44
233
233Фото: instagram.com/tashkenbay_sanzhar
Казахстан выиграл первую дуэль у Узбекистана на ЧМ по боксу в Ташкенте
Казахстанец Санжар Ташкенбай в весе до 48 килограмм побил Шодиера Меликузиева со счётом 4:1 на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Причем казахстанец в конце второго раунда отправил узбекистанца в нокдаун.
Следующим соперником казахстанца будет японец Казума Аратаке, который победил доминиканца Алькантра Рейеса со счеом 5:0.
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