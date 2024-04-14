Казахстан выиграл дивизион чемпионата мира по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала пятую подряд победу в отборочном турнире чемпионата мира-2024 в группе А второго дивизиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В пятом матче Казахстан со счетом 5:3 победил сборную Испании. В составе сборной Казахстана шайбы забросили Лариса Свиридова (11-я минута), Анастасия Оразбаева (34-я и 42-я), Александра Шегай (60-я) и Пернеш Ашимова (60-я). У Испании отличились Нереа Хименес (10-я и 28-я) и Вега Муньос (40-я).

Таким образом, сборная Казахстана набрала 15 очков в пяти матчах и заняла первое место в А второго дивизиона. Такой результат позволил ей получить повышение в классе и выйти в группу В первого дивизиона. Напомним, ранее казахстанские хоккеистки также победили сборные Мексики (4:2), Китайского Тайбэя (3:0), Исландии (7:2) и Бельгии (9:2).