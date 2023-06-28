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Казахстан узнал окончательный состав своей группы на ЧМ-2024 по хоккею
Стал известен окончательный состав групп на чемпионат мира — 2024 в Чехии, об этом сообщила пресс-служба ИИХФ. Чемпионат мира — 2024 состоится в Чехии с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси вновь пропустят мировое первенство 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.
Группа А (Острава)
США
Германия
Швеция
Словакия
Латвия
Франция
Казахстан
Польша
Группа В (Прага)
Финляндия
Канада
Швейцария
Чехия
Дания
Норвегия
Австрия
Великобритания
Отметим, что сразу после окончания ЧМ-2023 ИИХФ выложила предварительный состав групп на ЧМ-2024. От окончательного он отличался лишь положениями сборных США и Канады, которые в итоге было решено поменять группами.
Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.
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