Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
137Фото: BBC
Сенат принял законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и России о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай, передаёт BaigeNews.
Сам протокол был подписан 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В начале этого года срок его действия подошел к концу, в связи с этим стороны продлевают соглашение еще на 10 лет - до 1 января 2034 года.
Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год.
Тариф на нефть, перевозимую по территории Казахстана, составит 15 долларов.
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