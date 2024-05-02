Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай

Сенат принял законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и России о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай, передаёт BaigeNews.



Сам протокол был подписан 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В начале этого года срок его действия подошел к концу, в связи с этим стороны продлевают соглашение еще на 10 лет - до 1 января 2034 года.



Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год.



Тариф на нефть, перевозимую по территории Казахстана, составит 15 долларов.