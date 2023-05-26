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Facebook Руслана Желдибая Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36
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Фото: Facebook Руслана Желдибая

Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал участие Касым-Жомарта Токаева во II Евразийском экономическом форуме в Москве, передает BaigeNews.kz. По его словам, Казахстан не собирается вступать в какие-либо союзные государства.

"Как вы знаете, на днях глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в городе Москве. В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации", - сообщил Желдибай.

 
Он привёл цитату Токаева о том, что экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС.
"Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - подчеркнул пресс-секретарь президента. 
Напомним, в среду, 24 мая, Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума заявил, что между Россией и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже "ядерное оружие одно на двоих".
 
Позже его слова прокомментировал пресс-секретарь президента России - Дмитрий Песков. Он заявил, что союзное государство России и Белоруссии на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. 
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Сегодня, 10:36
303
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