Казахстан может стать полноправным членом Института ЦАРЭС

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Казахстан может стать полноправным членом Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz. Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение об учреждении Института ЦАРЭС.

Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"Законопроект направлен на ратификацию Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, совершенного в городе Исламабаде 26 октября 2016 года (11 стран: Исламская Республика Пакистан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Исламская Республика Афганистан, Республика Азербайджан, Грузия, Республика Казахстан, Монголоия, Республика Таджикистан, Туркменистан)", - сообщил Куантыров.

Он отметил, что целью законопроекта является учреждение Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в качестве межправительственной организации.

К слову, данное соглашение предусматривает порядок учреждения Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, его цель создания и функции, такие как:

- обеспечение инновационных решений, основанных на обмене передовым опытом;

- проведение стратегических исследований за счет мобилизации интеллектуальных ресурсов мирового класса для расширения потенциала регионального сотрудничества и ускоренного экономического роста в регионе ЦАРЭС;

- повышение эффективности научных исследований в странах-участницах ЦАРЭС путем содействия дискуссиям по политике развития и широкого распространения результатов научных исследований.