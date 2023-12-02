Казахстан и США сделали совместное заявление по снижению выбросов метана

Специальный представитель Президента РК по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова и Специальный Посланник Президента США по климату Джон Керри выступили с совместным заявлением об ускорении мер по снижению выбросов метана, передаёт BaigeNews.kz.

Текст заявления опубликован на официальном сайте Акорды.

"Опираясь на более чем 30-летний опыт успешного партнерства между Казахстаном и США;

Ознаменовывая 5-летие Расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США и расширяя возможности для сотрудничества в области борьбы с метаном;

Признавая ключевую роль, которую играют наши страны в создании более зеленого, безопасного и лучшего мира;

Подчеркивая важность быстрого сокращения выбросов метана до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 градусов Цельсия;

Признавая значительный потенциал сектора ископаемых источников энергии по снижению выбросов метана и необходимость быстрого сокращения выбросов в этом секторе;

Понимание важности добровольных действий в содействии коллективным усилиям по сокращению глобальных выбросов метана;

Стремясь мобилизовать глобальные действия и усилить поддержку существующих международных инициатив по сокращению выбросов метана посредством эффективных двусторонних действий;

Признавая решающее участие частного сектора, банков развития, финансовых институтов и международных агентств по оказанию помощи в поддержке реализации Обязательства;

Казахстан присоединяется к Глобальному обязательству по метану.

Казахстан и Соединенные Штаты заявляют о своей взаимной готовности ускорить разработку и реализацию политики и проектов по быстрому сокращению выбросов метана, особенно в секторе ископаемых источников энергии.

Казахстан и Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года предпринять следующие усилия для поддержки приоритетов Казахстана в области сокращения выбросов метана:

Сотрудничество по внедрению передового опыта по снижению выбросов метана в угольных шахтах, включая дегазацию угольных пластов, уничтожение метана вентиляционного воздуха, а также улавливание и утилизацию шахтного метана, который в противном случае был бы выброшен в атмосферу.

Сотрудничество по внедрению регулярного и комплексного обнаружения и устранения утечек и устранению рутинной вентиляции метана в нефтегазовом секторе, в том числе путем:

Поддержка использования спутниковых и других технологий для мониторинга и снижения выбросов метана, с особым акцентом на предотвращение и быстрое реагирование на суперэмиттеры, в том числе путем активного участия в Системе оповещения и реагирования на метан Международной обсерватории по выбросам метана.

Поддержка внедрения регулярного обнаружения и устранения утечек в "КазМунайГаз" и его дочерних и зависимых организациях.

Поддержка обмена передовым опытом и стимулирование разработки проектов по выявлению, устранению и предотвращению утечек и сбросов в системе транспортировки, распределения и хранения газа.

Поддержка обмена передовым опытом и стимулирование разработки проектов по выявлению, устранению и предотвращению утечек и сбросов в системе транспортировки, распределения и хранения газа. Продвижение пилотных проектов по контролю утечек и вентиляции метана на нефтегазовых объектах Казахстана с целью внедрения передового опыта по измерению и снижению уровня метана в масштабах страны.

Разработка национальных стандартов, по мере необходимости, для устранения неаварийной вентиляции метана и требования обнаружения и устранения утечек в нефтегазовом секторе как можно скорее до 2030 года.

Поддерживать совершенствование национальных инвентаризаций метана в различных секторах, в том числе благодаря поддержке Коалиции за климат и чистый воздух.

Поощрять развитие частного сектора и инвестиции в проекты по снижению уровня метана, в том числе путем созыва в первой половине 2024 года отраслевого круглого стола для демонстрации технологий снижения уровня метана и определения возможностей для развития проектов.

Выявлять и поддерживать, по мере необходимости, источники финансирования проектов по снижению уровня метана, в том числе через Экспортно-импортный банк США, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк и другие организации.

Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 миллиарда долларов США общих расходов до 2030 года по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в различных секторах.

В этом совместном заявлении мы подтверждаем нашу приверженность решению неотложной проблемы, связанной с выбросами метана. Совместно работая над этими приоритетами, мы стремимся построить более устойчивое будущее для нашей планеты и будущих поколений", — говорится в тексте заявления.

Нпомним, ранее Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с министром инвестиций ОАЭ Мухаммедом аль-Сувейди и встретился с председателем совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном. Также был подписан ряд соглашений между государственными органами и бизнес-структурами Казахстана и других стран.