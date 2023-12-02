Ветровая электростанция и природный уран: Какие документы подписали Казахстан и ОАЭ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, участвующий в работе Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае, посетил церемонию подписания ряда соглашений между государственными органами и бизнес-структурами Казахстана и других стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:

Межправительственное соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о реализации проекта ветровой электростанции (1 ГВт); Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Самрук-Казына" и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан; Меморандум о взаимопонимании между Qazaqstan Investment Corporation и ADQ по стратегическому партнерству; Соглашение об инвестициях между Правительством Республики Казахстан, ТОО "Актас Энерджи" и TotalEnergies о реализации проекта "Разработка, строительство и эксплуатация электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт, с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт/600 мегаватт-час, в районе поселка Мирный, Жамбылская область"; Соглашение между АО "Самрук-Казына" и ACWA Power о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии; Соглашение между "Самрук-Казына" и PresightAI о создании совместного предприятия для реализации проектов в области цифровизации и информационных технологий; Меморандум между АО "НК "Казмунайгаз" и AD Ports Group о взаимопонимании по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане; Соглашение между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и Abu Dhabi Ports Group о создании совместного предприятия; Меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен", ТОО "SAFC" и SEFE Marketing & Trading по реализации лесоклиматических проектов; Соглашение между АО "НАК "Казатомпром" и Emirates Nuclear Energy Corporation о поставке концентратов природного урана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с министром инвестиций ОАЭ Мухаммедом аль-Сувейди и встретился с председателем совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном.