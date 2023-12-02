Токаев провёл переговоры с министром инвестиций ОАЭ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ Мухаммедом аль-Сувейди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата Глава государства встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди.
Выразив удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, собеседники уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках Конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей.
В ходе встречи было отмечено важное значение подписания Меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан, а также Межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт.
По мнению Президента Казахстана, устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.
Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казына", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.
Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.
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