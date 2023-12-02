Токаев провёл переговоры с министром инвестиций ОАЭ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ Мухаммедом аль-Сувейди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата Глава государства встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди.

Выразив удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, собеседники уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках Конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей.

В ходе встречи было отмечено важное значение подписания Меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан, а также Межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт.

По мнению Президента Казахстана, устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казына", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.

Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.