Президент Казахстана встретился с председателем совета директоров ACWA Power

На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата Глава государства провел встречу с председателем Совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы обсуждались основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.

Собеседники рассмотрели перспективы строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Предполагается, что объем инвестиций в данный объект составит 1,8 миллиарда долларов.

Мухаммад Абунайян выразил заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации инвестиционных проектов в секторе зелёной энергетики.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии.

Президент высоко оценил деятельность и крупные проекты компании, в частности, строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Energy 1 в Дубае стоимостью в 4,6 миллиарда долларов.