Президент Казахстана встретился с председателем совета директоров ACWA Power
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата Глава государства провел встречу с председателем Совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы обсуждались основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.
Собеседники рассмотрели перспективы строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Предполагается, что объем инвестиций в данный объект составит 1,8 миллиарда долларов.
Мухаммад Абунайян выразил заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации инвестиционных проектов в секторе зелёной энергетики.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии.
Президент высоко оценил деятельность и крупные проекты компании, в частности, строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Energy 1 в Дубае стоимостью в 4,6 миллиарда долларов.
Самое читаемое
- Можно упасть в обморок: знаменитый ЖК в Астане тонет в фекалиях
- Всеобщее декларирование: как и зачем налоговики хотят выводить население из тени
- Студенты двух вузов погибли при пожаре в хостеле в Алматы
- Безакцизные сигареты на 25 млн изъяли в СКО
- Несовершеннолетняя девушка оказывала услуги в секс-притоне в Шымкенте