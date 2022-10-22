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bpperm.ru Сегодня, 21:43
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Фото: bpperm.ru

Казахстан и Белиз планируют ввести безвизовый режим

Подготовлен проект соглашения между правительствами Казахстана и Белиза об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, передаёт BaigeNews.kz. Документ выложили для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Стороны рассчитывают, что это будет способствовать развитию и углублению дружественных отношений, укреплению экономических, торговых, культурных, научных и других отношений между двумя государствами.

"Граждане государства одной стороны, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных и официальных паспортов граждан Республики Казахстан и Белиза, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда", - сказано в соглашении.

Если граждане одной из стран захотят пребывать на территории другого государства более 30 дней, осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, то должны будут получить визу. 

Постановление правительства РК о подписании Соглашения между правительствами друх стран планируют подписать до конца 2022 года.

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#визовый режим #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:43
129
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