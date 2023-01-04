Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана

В Астане продолжается суд на олигархом Кайратом Боранбаевым. Сегодня на процессе он прокомментировал информацию о попытке бегства из Казахстана в момент его задержания, передает BaigeNews.kz.

"Это недостоверная информация. Я в этот момент находился на встречах, арестовали в 5 часов, когда у меня был обычный рабочий день. Я как раз приехал с Пекина, где мы завоевали бронзу. Да, я планировал ночью улететь в Ригу, в два часа ночи кажется. Почему я должен убегать? Я здесь родился и вырос, у меня здесь отец похоронен, мама здесь находится, бизнес тоже тут. Куда мне убегать?!", - сказал бизнесмен.

Боранбаев отметил, что 15 марта, когда его задержали сотрудники АФМ, он должен был лететь в Ригу, якобы там у него девелоперский проект. По его словам, билеты были куплены за месяц до задержания.

Напомним, учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также над бывшего заместителя председателя Правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака обвиняют в хищении 14,5 миллиарда тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путём. Уголовное дело рассматривают в Сарыаркинском районном суде №2 города Астаны.