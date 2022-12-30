В Астане начался суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева

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В Сарыаркинском районном суде №2 города Астаны начался судебный процесс над учредителями ТОО "АзияГазЧунджа" Кайратом Боранбаевым и Романом Нахановым, а также над бывшим заместителем председателя Правления АО "Qazaq Gaz" Тайыром Жанузаком. Их обвиняют в хищении 14,5 миллиарда тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путём, передает BaigeNews.kz.

Боранбаев был задержан сотрудниками АФМ 15 марта 2022 года в Алматы. 16 марта его доставили в столицу.

Как ранее сообщалось, в ходе досудебного расследования у задержанных арестовали денежные средств на сумму 38 миллиардов тенге,15 объектов недвижимости и три автомобиля.