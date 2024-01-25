Касым-Жомарту Токаеву показали реконструированное здание акимата Алматы

Программа рабочей поездки главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о том, что в ходе реконструкции применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным.

Учитывая историческую значимость здания, принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

Полностью завершены три павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.

Президенту также доложено, что продолжаются работы в павильоне №4, который больше всего пострадал от пожара. Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100 процентов, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол. Установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней.

Все строительные работы планируют завершить до конца февраля.