Касым-Жомарт Токаев принял президента Албании в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Албании Байрамом Бегая, передает BaigeNews.kz.

В честь визита президента Албании в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Ранее сообщалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.