Касым-Жомарт Токаев принял президента Албании в Акорде
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
174Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Албании Байрамом Бегая, передает BaigeNews.kz.
В честь визита президента Албании в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Ранее сообщалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.
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