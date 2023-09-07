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Касым-Жомарт Токаев принял президента Албании в Акорде

Сегодня, 11:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Албании Байрамом Бегая, передает BaigeNews.kz.

В честь визита президента Албании в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Ранее сообщалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. 

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.

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